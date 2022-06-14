انسحاب الصدر.. تعقيد جديد أم انفراجة للأزمة السياسية؟

2022/06/14 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف ستتغير مواقف الكتل الفائزة في الانتخابات من ناحية توزيع المقاعد وكيف سيتم توزيع مقاعد التيار عليهم؟

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