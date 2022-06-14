كلاسيكو العراق يبتسم للزوراء في بطولة الكأس

2022/06/14 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : إحسان المرسومي

خطفَ فريق الزوراء البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العراق بكرة القدم إثر فوزه المثير يوم أمس على القوة الجوية 2 / 1، في المباراة التي ضيّفها ملعب الشعب وأدارها الحكم الدولي محمد السلمان، وقلب النوارس تأخره في الشوط الأول بهدف إلى فوز ثمين بهدفين لهدف بعد تبديلات مؤثرة وأسلوب مغاير في الشوط الثاني للمدرب أيوب أوديشو، المباراة التي حضرها جمهور غفير من مشجعي الفريقين استهلت بقراءة سورة الفاتحة على فقيد الرياضة العراقية شيخ المعلقين مؤيد البدري، ثم ظهرت شهية الفريقين في التسجيل عبر عدد من الهجمات جاءت إحداها بهدف التقدم للصقور عن طريق صفاء هادي في الدقيقة (7) بكرة رأسية من ركلة ركنية، ولم يركن النوارس إلى الاستسلام بل سعى إلى تعديل النتيجة إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل لاسيما تلك التي أهدرها الجزائري الهواري بمضايقة من مدافع الصقور التوغولي نيلسون.



وظهر النوارس بشكل مغاير في الشوط الثاني برغم محاولات الجوية لحسم اللقاء بهدف ثانٍ وقد شهدت الدقائق الأولى بعض حالات الشد والخشونة بين اللاعبين حصل على إثرها اللاعب صفاء هادي على الإنذار، وأضاع كابتن الجوية حمادي أحمد فرصة ثمينة وهو على بعد أمتار من مرمى الزوراء في الدقيقة 51، ثم دب النشاط من جديد بين صفوف لاعبي الزوراء وفي واحدة من الكرات الجانبية جاء هدف التعادل للزوراء بنيران صديقة عن طريق المدافع ميثم جبار في الدقيقة 59 بعد مزاحمة من مدافع الزوراء الموريتاني الحسن بوحبيب، وبعد لحظات من إصابة المدافع علاء مهاوي تهيأت أفضل الفرص لحسم اللقاء لصالح الأبيض عن طريق بطل الهجمات الضائعة الجزائري الهواري بكرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 77 من المباراة، وبعد سلسلة من التغييرات لمدربي الفريقين أوديشو وجثير، كاد بايش أن ينهي المواجهة لصالح فريقه عندما فرط بأغلى فرص المباراة في الدقيقة 84 بكرة قوية ارتطمت بعارضة الحارس جلال، لتأتي المبادرة مرة أخرى للزوراء، ومن هجمة منظمة نجح البديل الناجح احمد سرتيب من استغلال إحدى الكرات داخل الجزاء ليتلاعب بالحارس محمد صالح ويناول الكرة إلى مازن فياض وهو بين ثلاثة مدافعين لم يتوان من تسجيل هدف الفوز الغالي برأسية متقنة داخل الشباك في الدقيقة 88 من اللقاء، ولم تنفع بعدها محاولات الصقور في التعديل لتعلن صافرة الحكم الذي منح 5 دقائق إضافية عن انتهاء اللقاء المثير لصالح الزوراء.

وأكمل الزوراء أضلاع المربع الذهبي بهذا الفوز المثير ليتأهل إلى الدور نصف نهائي مسابقة كأس العراق إلى جانب الكهرباء الذي تغلب أمس الأول على أمانة بغداد بفارق الركلات الترجيحية من علامة الجزاء (4 / 2)، وبنفس الطريقة فاز الكرخ على أربيل يوم أمس (5 / 3)، وأخيراً تغلب زاخو على مصافي الجنوب (2 / 0).

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