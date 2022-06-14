18 لاعباً في التشكيلة الأولية لوطني الصالات

2022/06/14 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

وجّه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بكرة الصالات بقيادة المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة، الدعوة إلى 18 لاعباً من أجل التواجد في الوحدات التدريبية التي تنطلق اليوم الثلاثاء في القاعة الرياضية لجامعة گلگامش، استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب، وذلك في الفترة من العشرين وحتى الثامن والعشرين من حزيران الحالي وتضيفها مدينة الدمام السعودية، وأوقعت القرعة فريقنا في المجموعة الثانية إلى جانب مصر والجزائر.

وضمت القائمة 18 لاعباً وهم محمد سامي ناصر وزاهر مهدي هادي وإبراهيم أحمد إبراهيم وأحمد دريد أحمد لحراسة المرمى، ومهند هادي نعيم وغيث رياض كريم وحامد علاء حسن وحسين علي طعيمة ومحب الدين جمعة وعلي حقي إسماعيل وحيدر منتظر هادي وسالم فيصل عبد وطارق زياد سلمان ووليد خالد فاهم وفادي علاء سامي وحيدر مجيد دريول وعباس علي دخيل وعلي شهاب أحمد.

ويطمح الملاك التدريبي إلى تجهيز لاعبينا بالصورة المطلوبة فنياً وبدنياً للمسابقة العربية، بغية تحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى الأدوار المتقدمة.

يذكر أن منتخبنا الوطني شارك مؤخراً في بطولة غرب آسيا، وودع منافساتها مبكراً من الدور الأول بعد أن حل ثالثاً في مجموعته تاركاً الصدارة للأزرق الكويتي والوصافة للأخضر السعودي، بينما جاء الفدائي الفلسطيني رابعاً.

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