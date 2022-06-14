السعودية ترفع قيود كورونا.. و وزير الصحة: المملكة قدمت دروسا للعالم

2022/06/14 | 03:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، يوم الاثنين، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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