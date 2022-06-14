وفاة العالمين الإيرانيين.. سر غامض و

2022/06/14 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأسبوعين الماضيين وحدهما، هزت إيران سلسلة من الاغتيالات التي تسارع طهران لتحميل إسرائيل مسؤوليتها، وتقول صحيفة نيويورك تايمز "يبدو أن إسرائيل وسعت نطاق أهدافها من شخصيات رفيعة المستوى مرتبطة بالبرنامج النووي إلى عسكريين وعلماء من المستوى الأدنى".

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