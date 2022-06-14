حرب في الشرق الأوسط: بين الخيار والضرورة

2022/06/14 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنالك تغير هائل في النظام العالمي وقوى جديدة ستظهر وتتراجع غيرها، التحالفات ستتغير، وإقليم الشرق الأوسط فعليا وواقعيا يتغير، نحن نعيش هذا التغيير ونشعر به يوميا.

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