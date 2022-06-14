2022/06/14 | 05:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القوات الجوية الأمريكية إن طاقم الطائرة العسكرية من طراز "سي–17"، التي كانت في مطار كابول بأفغانستان أثناء الإخلاء الفوضوي الذي حدث في الصيف الماضي، تصرف بـ"شكل مناسب" عند مغادرة المطار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأمريكي يعلق على أداء طاقم طائرة تشبث بها الأفغان خلال الإخلاء الفوضوي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأمريكي يعلق على أداء طاقم طائرة تشبث بها الأفغان خلال الإخلاء الفوضوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).