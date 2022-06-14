"لقاء صريح" بين مستشار الأمن القومي الأمريكي ونظيره الصيني.. والبيت الأبيض يوضح التفاصيل

2022/06/14 | 06:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، في بيان، يوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى في لوكسمبورغ مع نظيره الصيني يانغ جيتشي من أجل "مناقشة صريحة وموضوعية ومثمرة لعدد من قضايا الأمن الإقليمي والعالمي".

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