القديسة أوزيسا - منصور الريكان

2022/06/14 | 06:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان (أوزيسا) ………تخرجُ من أنفاسِ النارْتأكل أضلاعي المنخورةْ و تقبلني وتصير مثل الأقدارْتعبثُ بي قربانا أزرقْترحل عن واجهة الخوف إلى المجهول تغادر سراً صلبتها لغة الكلماتْتقول خراباً لف ربيع العمر وراحتْ تنأى بين خراجات الكلماتْ زفرت آهات الصلواتْقامت تنحت شهد الليلْوتخفي قمرا ظلّ يغازل شمس النارْالأسرار هي الأسرارْ(أوزيسا) شبق ليليْ يتنفس بين الأسوار ......





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