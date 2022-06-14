الرباط تعلق على حكم إعدام طالب مغربي محتجز لدى انفصاليين بأوكرانيا

2022/06/14 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر في سفارة المغرب بالعاصمة كييف إن الطالب المغربي المحكوم عليه بالإعدام من قبل القوات الانفصالية في إقليم دونيستك، إبراهيم سعدون، "التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، وهو محتجز حاليا لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المملكة".

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