السعودية.. تداول فيديو اعتداء على موظف في الرياض وتفاعل على تحرك الأمن العام

2022/06/14 | 07:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتشار مقطع فيديو أظهر اعتداء شخصين على موظف في أحد المحال التجارية، أعلنت شرطة الرياض، مساء الإثنين، إلقاء القبض على مرتكبي الفعل وإحالتهما للنيابة العامة، وسط تفاعل واسع من قبل مغردين على موقع تويتر

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