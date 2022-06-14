شاهد ما حدث لشطائر برغر تُركت فوق لوحة عداد سيارة تحت أشعة الشمس الحارقة

2022/06/14 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطمت درجات الحرارة في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية رقمًا قياسيًا، حيث بلغت 113 درجة فهرنهايت (45 درجة مئوية) أمس، وفي مشهد طريف استغل أحد مشاهير موقع "تيك تيك" ارتفاع درجات الحرارة القياسي لطهي شطائر البرغر وتوثيق ما حدث عند وضعها داخل سيارته خلال ساعتين فقط .

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