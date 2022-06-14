-الصفحة البيضاء: الإنكار الحديث للطبيعة البشرية - - إدريس ولد القابلة

2022/06/14 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إدريس_ولد_القابلة إنه كتاب " ستيفن بينكر" عنوانه الأصلي"The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature"يستهل" ستيفن بينكر" - Steven Pinker- كتابه بالقول : توجد ثلاث نظريات رئيسية تتعلق بطبيعة عقل الإنسان، لكن كلها خاطئة: تُعرف النظرية الأولى باسم الصفحة البيضاء/اللوح الفارغ، التي اقترحها "جون لوك" في القرن السابع عشر، وتشير إلى أنه لا توجد طبيعة بشرية متأصلة – فنحن نولد بسجل نظيف وأن كل ما يجعلنا ......





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