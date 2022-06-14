مصر و عصور إضمحلالها (12 ) - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس الجزء الخامس من المقال الثالث .(( فترة الإضمحلال الرابعة الأيوبية والبحرية والبرجية و العثمانية)).مرت الف وخمسمائة سنة ..
منذ دخول الأسكندر منف ..
حتي إحتلال صلاح الدين لقاهرة المعز كانت كافية لإنسلاخ أبناء (كيمي ) عن ماضيها و تاريخها و تجهيلهم بما فعل الأجداد وما تركوا من تراث و كنوز تحولت مصر من بلد مستقل ..
منتج ..
مهاب في المنطقة ..
رغم كل السقطات ..
إلي مستعمرة تضم بشر أصابهم التب ......
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