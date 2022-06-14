2022/06/14 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الجزء الخامس من المقال الثالث .(( فترة الإضمحلال الرابعة الأيوبية والبحرية والبرجية و العثمانية)).مرت الف وخمسمائة سنة ..



منذ دخول الأسكندر منف ..



حتي إحتلال صلاح الدين لقاهرة المعز كانت كافية لإنسلاخ أبناء (كيمي ) عن ماضيها و تاريخها و تجهيلهم بما فعل الأجداد وما تركوا من تراث و كنوز تحولت مصر من بلد مستقل ..



منتج ..



مهاب في المنطقة ..



رغم كل السقطات ..



إلي مستعمرة تضم بشر أصابهم التب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر و عصور إضمحلالها (12 ) - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر و عصور إضمحلالها (12 ) - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).