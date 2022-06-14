مصر و عصور إضمحلالها (12 ) - محمد حسين يونس



مصر و عصور إضمحلالها (12 ) - محمد حسين يونس
2022/06/14 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الجزء الخامس من المقال الثالث .(( فترة الإضمحلال الرابعة الأيوبية والبحرية والبرجية و العثمانية)).مرت الف وخمسمائة سنة ..

منذ دخول الأسكندر منف ..

حتي إحتلال صلاح الدين لقاهرة المعز كانت كافية لإنسلاخ أبناء (كيمي ) عن ماضيها و تاريخها و تجهيلهم بما فعل الأجداد وما تركوا من تراث و كنوز تحولت مصر من بلد مستقل ..

منتج ..

مهاب في المنطقة ..

رغم كل السقطات ..

إلي مستعمرة تضم بشر أصابهم التب ......

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