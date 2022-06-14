الكرملين يعلن “الهدف الرئيسي” لروسيا من عملية أوكرانيا

2022/06/14 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان هدف روسيا الرئيسي من عمليتها العسكرية في أوكرانيا هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقال بيسكوف: “بشكل عام، حماية الجمهوريتين هي الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة”.ودونيتسك ولوغانسك هما كيانان منفصلان تدعمهما روسيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها تقاتل من أجل إخراجها […]

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