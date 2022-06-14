السيسي يوجه رسالة إلى السعودية والإمارات بشأن الاستثمار في مصر والودائع

2022/06/14 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السعودية والإمارات إلى تحويل الودائع إلى استثمارات في مصر، غن كانت مشتركة أو من الجانب الخليجي، الإثنين

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