الحياني: تجنب ضغط الشارع مرهون بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب

2022/06/14 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، ان تجنب تأجيج وضغط الشارع مرهون بتشكيل حكومة تلبي تطلعات ورغبات الشعب، لافتا الى ان حل الازمة الراهنة يحتاج الى الجلوس على طاولة الحوار بين الأطراف السياسية للاتفاق على تشكيل الحكومة.وقال الحياني لـ /المعلومة/، ان “الشارع يترقب تشكيل الحكومة وفي حال فشلها بالتأكيد فانه سيخرج […]

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