واشنطن تعلن استعدادها لتوفير 1.5 مليار دولار شهريا لأوكرانيا

2022/06/14 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة لتوفير 1.5 مليار دولار شهريا لدعم الحكومة الأوكرانية.أعلن ذلك النائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والآسيوية ديريك هوغان في مؤتمر في مركز وودرو ويلسون في واشنطن.وبحسب المسؤول الأمريكي، فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن “تفكر على المدى المتوسط والبعيد” في كيفية مساعدة أوكرانيا.[…]

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