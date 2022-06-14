إخماد حريق اندلع داخل گراج لتصليح العجلات وسط بغداد

2022/06/14 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، أخماد حادث حريق اندلع داخل گراج لتصليح العجلات وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز أن “فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل گراج لتصليح العجلات بمساحة 500 متر في منطقة فضوة الباب الشرقي وسط بغداد”.وأضاف البيان، أن “فرق الإطفاء كافحت النيران […]

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