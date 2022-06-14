2022/06/14 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن تسجيل 1000 حالة اختناق خلال الموجة الغبارية الأخيرة

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