الكرملين يعلن إحالة طلب دونيتسك بدعمها بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع

2022/06/14 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إحالة طلب دونيتسك بدعمها بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع، مشددا على أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو حماية دونباس.وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".وأضاف أن طلب رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين من موسكو بالدعم بقوات إضافية على خلفية تصعيد كييف واستهداف مدنيين، تم إحالته إلى وزارة الدفاع الروسية.

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