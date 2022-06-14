2022/06/14 | 09:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إثيوبيا تبدي رغبتها بالتعامل مع روسيا بنظام الدفاع بالعملات المحلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/14 | 09:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إثيوبيا تبدي رغبتها بالتعامل مع روسيا بنظام الدفاع بالعملات المحلية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إثيوبيا تبدي رغبتها بالتعامل مع روسيا بنظام الدفاع بالعملات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).