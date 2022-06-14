مقارنة بين الجيش الإيراني ونظيره الإسرائيلي.. من يتفوق عسكريًا؟

2022/06/14 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل التوتر جراء التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، نرصد لكم مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات جيشي البلدين، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2022.

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