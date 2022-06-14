الصحة: سجلنا قرابة ألف حالة اختناق خلال موجة الغبار الاخيرة

2022/06/14 | 09:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل قرابة ألف حالة اختناق خلال موجة الغبار الاخيرة في عموم البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة ايرث نيوز ان “المؤسسات الصحية والمستشفيات في عموم البلاد استقبلت قرابة ألف حالة اختناق خلال موجة الغبار الاخيرة”: واضاف البدر ان “غالبية الحالات غادرت المستشفيات والمؤسسات الصحية بعد تلقيها […]

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