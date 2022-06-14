العم العربي المضاد - مهند عبد الحميد

2022/06/14 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_عبد_الحميد نشهد الآن خنقا للقضية الفلسطينية جرت وتجري فصوله بصمت فلسطيني، والصمت أو عدم الاكتراث هو أصعب وأخطر حالة يمر بها الشعب الفلسطيني.



سابقا قامت الدنيا ولم تقعد عندما قدم الرئيس التونسي السابق مقترحا لحل سلمي، واضطرب الوضع الفلسطيني والعربي في اعقاب اتفاقات كامب ديفيد في العام 79، ولكن منذ إبرام اتفاق اوسلو تغير الحال باتجاه اللا مبالاة ، ومنذ الاتفاقات الابراهيمية اتسم الحال الفلسطيني بالعجز والشلل .



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