التجارة تستعد لإطلاق مشروع «الرغيف المدعوم»

2022/06/14 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب وزارة التجارة من إطلاق مشروع (رغيف الخبز المدعوم) بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال ضخِّ كمياتٍ كبيرةٍ من الحنطة والطحين إلى الأسواق، وإحياء الأفران والمخابز الحكوميَّة.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون لـ"الصباح": إنَّ "الوزارة وضعت خطة ستراتيجية لتنفيذ مشروع رغيف الخبز بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال دعم السوق بالطحين والحنطة".

وأضاف أنَّ الخطة تقضي بطرح ما يقارب 300 ألف طن من الطحين والحنطة من خلال الشركة العامة لتصنيع الحبوب والتنسيق مع أصحاب الأفران والمخابز في جميع المحافظات لشراء الطحين تجارياً بأسعار أرخص من الأسواق المحلية، وضخ كميات كبيرة من الحنطة عبر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن دعم الأفران والمخابز بالطحين خلال الأسبوع الحالي للحيلولة دون ارتفاع الأسعار، إلى جانب تفعيل الأفران والمخابز الحكومية، وبيع 15 صمونة بسعر ألف دينار، بدلاً من 8 صمونات أو 6 أرغفة خبز بهذا السعر.

وبين أنَّ "الوزارة تعمل باتجاهين أحدهما التعاون مع القطاع الخاص لتأمين الطحين العادي والصفر في الأسواق المحلية، وكذلك منافسة الشركات التي تعمل على احتكار المادة ورفع أسعارها"، لافتاً إلى "وجود خزين ستراتيجي جيد في المخازن يكفي لتجهيز السلة الغذائية بستّ مواد كاملة مع الطحين بدفعة واحدة".

وأشار إلى أنَّ "هناك التزاماً من قبل الوزارة لتوزيع الطحين بين جميع المواطنين، إذ تقوم بتجهيز 450 ألف طن من مادة الحنطة المحلية إلى 300 مطحنة أهلية وحكومية شهرياً لإنتاج الطحين بانتظام ودون انقطاع".

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