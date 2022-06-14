إسرائيل.. شكوى ضد سائق حافلة رفض صعود فتاة بسبب ملابسها

2022/06/14 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 13 عاما من ركوب حافلة تابعة لشركة مواصلات عامة في شمال البلاد بسبب ملابسها القصيرة، وفقا لصحيفة "هآرتس".

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