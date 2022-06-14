2022/06/14 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… رجحت حركة امتداد، الثلاثاء، انتهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ اشهر عديدة بعد استقالة النواب الصدريين من عضوية البرلمان.
وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، “ما حدث من استقالات، غيَّر المعادلة السياسية بالكامل مما أدى إلى تغيير الخارطة السياسية داخل مجلس النواب وصعود حركات جديدة ومستقلين وارتفاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امتداد: استقالة الصدريين قد تنهي الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، “ما حدث من استقالات، غيَّر المعادلة السياسية بالكامل مما أدى إلى تغيير الخارطة السياسية داخل مجلس النواب وصعود حركات جديدة ومستقلين وارتفاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امتداد: استقالة الصدريين قد تنهي الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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