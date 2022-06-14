امتداد: استقالة الصدريين قد تنهي الانسداد السياسي

2022/06/14 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رجحت حركة امتداد، الثلاثاء، انتهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ اشهر عديدة بعد استقالة النواب الصدريين من عضوية البرلمان.وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، “ما حدث من استقالات، غيَّر المعادلة السياسية بالكامل مما أدى إلى تغيير الخارطة السياسية داخل مجلس النواب وصعود حركات جديدة ومستقلين وارتفاع […]

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