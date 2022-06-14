الخطوط الجوية تعلن انطلاق أولى رحلات الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة

2022/06/14 | 09:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية،اليوم الثلاثاء، تسيير أول رحلاتها لنقل الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة.وقال مدير عام الشركة عباس عمران الزبيدي في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “أول رحلة للناقل الوطني انطلقت من مطار بغداد الدولي الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة والمخصصة لنقل 348 حاجاً عراقياً لموسم الحج […]

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