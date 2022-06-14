2022/06/14 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع عزا عضو الملاك التدريبي المساعد لنادي أمانةبـغـداد خـلـدون إبـراهـيـم خـسـارة فريقه أمـام الكهرباء لحساب الــدور ربـع النهائي لمسابقة كأس العراق بكرة القدم، بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4-2 الى سوء الطالع وأبدى إبراهيم عدم رضاه عن النتيجة التي آلت اليها المباراة، لا سيما ان فريقه كان يتحضر من أجل الفوز والمضي قدما نحو بلوغ المربع الذهبي، مؤكداً أن عدم التوفيق حال دون الظفر ببطاقة الترشح وقـال اللاعب الدولي السابق في تصريح لجريدة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) إن فريقه قدم أداء جيداً وكان أقرب لتحقيق الفوزولكن سوء الطالع حال دون تحقيق الهدف المنشود أمام الكهرباء.وتابع أن حكم اللقاء تغاضى عن احتساب ركلة جـزاء واضحة لفريقه، كانت لتغير كثيرا من احداث المواجهة. وأشار إبراهيم إلى أن فريقه عازم على تصحيح المسار والتعويض في المباراة المقبلة أمام النجف لحساب منافسات الدوري الممتاز، بغية الابتعاد عن المراكز المتأخرة ونيل مرتبة جيدة في نهاية المطاف.بدوره أشاد مدرب حراس مرمى الكهرباء جليل زيـدان بـأداء فريقه بعد الفوز والتأهل لنصف نهائي الكأس.وبـين ان فريقه حقق المطلوب ونجح باجتيازاختبار امانة بغداد بنجاح، والامل يحدوه لمواصلة رحلة التقدم في مسابقة الكأس نحو بلوغ المباراة النهائية.وانتقد زيــدان توقيت إقامة المباراة ووصفه بغير المناسب، لا سيما أن المواجهة أقيمت تحت درجــة حــرارة عالية، مما أثـر كثيرا في مستوى اللاعبين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلدون ابراهيم : ركلات الحظ خذلت امانة بغداد امام الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلدون ابراهيم : ركلات الحظ خذلت امانة بغداد امام الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).