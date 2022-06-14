كاميرا ترصد سيارة تغرق في بركة أثناء مباراة كرة قدم.. شاهد رد فعل اللاعبين

2022/06/14 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظات تحبس الأنفاس وثقتها الكاميرا بالقرب من أحد ملاعب كرة القدم في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، سقطت سيارة في بركة ماء بشكل مفاجىء أثناء تنظيم مباراة كرة قدم في مكان مجاور، وهرع اللاعبين فور سماع أنباء الحادث من أجل المساعدة في انقاذ السائق الذي حوصر داخل سيارته.

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