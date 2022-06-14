اكتشاف فيروس جدري القردة في السائل المنوي

2022/06/14 | 09:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن فرانتشيسكو فايا، رئيس معهد لازارو سبالانزاني للأمراض المعدية، أن علماء إيطاليين، هم أول من أثبت في العالم، إمكانية وجود فيروس جدري القردة في السائل المنوي.ويقول، “خبراء المعهد هم أول من اكتشف فيروس جدري القردة في السائل المنوي”.ويشير إلى أن علماء الفيروسات أكدوا دائما على أنه “حتى في أصعب الأوقات، يمكننا […]

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