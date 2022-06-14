انطلاق أول رحلة جوية للحجاج العراقيين إلى السعودية من مطار النجف

2022/06/14 | 09:42 - المصدر: وكالة خبر

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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، (14 حزيران، 2022)، أول رحلة جوية للحجاج العراقيين إلى السعودية من مطار النجف.

وقالت إدارة مطار النجف في بيان، إن “الرحلة الاولى للحجاج العراقيين الى المدينة المنورة لهذا العام 2022، انطلقت صباح اليوم، من مطار النجف الاشرف الدولي لأداء مناسك الحج”.

ولفتت الإدارة في بيانها إلى أن “الحجاج العراقيين في هذه الرحلة بلغ عددهم 147 حاجاً، متمنين لكم السلامة”.

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