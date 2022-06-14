تسجيل 1000 حالة اختناق جراء الموجة الأخير للغبار في العراق

2022/06/14 | 09:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، تسجيل 1000 حالة اختناق مختلفة الشدة في عموم مناطق ومدن البلاد جراء موجة الغبار الأخيرة التي اجتاحت البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي مسجل عممه على وسائل الإعلام ، إن عدد حالات الاختناق التي وصلت إلى المؤسسات الصحة للوزارة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات منذ بداية الموجة الأخيرة للغبار بحدود ألف حالة اختناق مختلفة الشدة”.

وأضاف أن “جميع هذه الحالات تلقت الخدمة والرعاية الطبية اللازمة، واغلبها خرجوا متحسنين”، مؤكداً أنه “لم نسجل أية حالة وفاة”.

وتابع بالقول إن “عدداً قليلاً من تلك الحالات تحتاج إلى رعاية أكثر وهي ترقد في المؤسسات الصحية”.

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