تسجيل 1000 حالة اختناق اثر الموجة الغبارية الأخيرة

2022/06/14 | 09:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1000 حالة اختناق خلال الموجة الغبارية الأخيرة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن”المؤسسات الصحية استقبلت منذ الموجة الغبارية الأخيرة 1000 حالة اختناق”.وأشار البدر الى أن “جميع الحالات تلقت الخدمة الصحية”.انتهى/25د

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