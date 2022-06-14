الصليب الأحمر تكشف مساحة العراق الملوثة بالمخلفات الحربية

2022/06/14 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذّرت اللجنة الدوليَّة للصليب الأحمر في العراق، الثلاثاء، من المخلفات الحربيَّة القابلة للانفجار في البلاد، فيما أكدت أنَّ مساحتها تزيد على 3200 كيلو متر من الأراضي.وقالت المتحدث الرسمي باسم اللجنة هبة عدنان في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العراق يعدّ من أكثر البلدان التي تلوثت بالذخائر المتفجرة، وعليه فإنَّ ملايين الأشخاص معرضون لمخاطر […]

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