إنطلاق عملية مشتركة واسعة بين البيشمركة والقوات العراقية في سلسلة جبال “قره جوغ”

2022/06/14 | 10:02 - المصدر: وكالة خبر

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انطلقت عملية أمنية واسعة ومشتركة بين قوات البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب الإتحادي فجر اليوم الثلاثاء لملاحقة عناصر تنظيم داعش والقضاء عليهم بسلسلة جبال “قره جوغ” في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

تتمة..

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