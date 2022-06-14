بـ11 طعنة سكين .. شاب يقتل والده وسط الحلة

2022/06/14 | 10:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الثلاثاء، بأن شاباً أقدم على قتل والده من خلال تسديد عدة طعنات له وذلك في مركز محافظة بابل.

وذكر المصدر، بأن شابا في العشرينات من عمره اقدم على طعن والده بـ11 طعنة بمنزلهما في منطقة محيزم وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل، جراء خلاف على دراجة ما أدى الى وفاته.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال الشاب بعد ساعة من ارتكابه الجريمة.

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