إخماد حريق اندلع داخل گراج لتصليح العجلات وسط بغداد (صور)

2022/06/14 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، حريقاً اندلع داخل گراج لتصليح العجلات وسط بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل گراج لتصليح العجلات بمساحة 500 متر في منطقة فضوة الباب الشرقي وسط بغداد بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضافت المديرية أن "فرق الدفاع المدني كافحت النيران المشتعلة في الزيوت والأدوات الاحتياطية داخل الگراج المحترق وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الشوارع في الورش الصناعية الملاصقة لموقع الحادث".

وتابعت أن "الفرق أنهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وحال إتمام عملها تم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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