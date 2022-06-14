المالكي يعلن نيته الطعن باستقالات الكتلة الصدرية

2022/06/14 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، ضرغام المالكي، اليوم الثلاثاء، عن نيته بالطعن باستقالات الكتلة الصدرية من مجلس النواب.وقال المالكي في تدوينة على "فيسبوك" تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "بعد الاستئذان من سماحة السيد مقتدى الصدر والاذن من نواب وجماهير الكتلة الصدرية ولملمت الامور والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض ب الواقع السياسي للبلد ومن اجل خدمة شعبنا العراقي الصابر، سوف اقوم بالطعن امام المحكمة الاتحادية باستقالات الاخوة في الكتلة الصدرية لغرض اعادتهم الى العملية السياسية لخدمة العراق وشعب العراق الصابر".يذكر ان نواب الكتلة الصدرية، قدمّوا قبل ايام استقالاتهم بالمجمل الى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تلبية لأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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