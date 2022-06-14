تبدّيد أسطورة استقلال الشركات الفضائية الخاصة

2022/06/14 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تعد الشركات التي تمثّل الفضاء الخاص الأمريكي شركات مقاولة للبنتاغون أو شركات تتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية المركزية.أعلن ذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين.يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي اتخذت قرارا بتوسيع استخدام الأقمار […]

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