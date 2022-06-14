شاهد.. لحظة انهيار مبنى بسبب فيضانات في ولاية مونتانا

2022/06/14 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار مبنى بسبب مياه الفيضانات السريعة لنهر يلوستون في غاردينر بمونتانا يوم الاثنين.

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