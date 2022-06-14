اعفاء مزدوجي الراتب من ذوي الإعاقة إعادة ما بذمتهم

2022/06/14 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن اعفاء مزدوجي الراتب من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يتسلمون إعانات الحماية، من استرجاع الأموال التي بذمتهم إليها، فيما أكدت اعتماد التقارير الطبية لشمول من هم دون خط الفقر بغض النظر عن نسبة العوق.وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة هدى سجاد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” […]

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