الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لعناصر عصابات داعش في ديالى

2022/06/14 | 10:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة تسلل لعناصر عصابات داعش الاجرامي في محافظة ديالى.وذكر بيان للحشد ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز مديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي أحبطت، اليوم، محاولة تسلل لعناصر داعش في ديالى عقب رصدهم وفتح النار المباشر عليهم”.وأضاف البيان، أنه “تم رصد المجموعة الداعشية بالكاميرات […]

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