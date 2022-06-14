البيئة تصنف كربلاء المقدسة

2022/06/14 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اكد وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي، الثلاثاء، ان محافظة كربلاء هي الاولى بيئيا على مستوى العراق.

وقال الفلاحي خلال ندوة "التغيير المناخي واثره على العراق" ان "محافظة كربلاء تقدمت بشكل كبير في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي والمحافظة على المصادر المائية والانهر والجداول من الملوثات، وانها المحافظة التي نفذت العدد الاكبر من زراعة مساحات شاسعة والتي تستخدم الطرق الحديثة في السقي والصديقة للبيئة ".

وأضاف الفلاحي ان "الاستثمارات البيئية التي تقدمت بها مشاريع العتبتين الحسينية والعباسية تعكس

مدى التجانس الكبير مابين تلك العتبتين والادارة المحلية في المحافظة"، موضحا انه "تم الاتفاق على تعزيز المفاهيم الخاصة في موضوع التغيرات المناخية واستخدام الطاقة المتجددة وان تحذو محافظة كربلاء بمؤسساتها المدنية وخاصة التابعة للعتبنين الحسينية والعباسية حذو الترشيد في الطاقة الكهربائية والمياه والاستخدام الامثل للطاقة في المراقد المقدسة والمنشات لتابعة لها ".

من جهته بين محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ان "المحافظة تنتهج السياسة التي تدعو اليها وزارة البيئة في موضوع تحقيق اهداف التنمية المستدامة واستخدام الطاقات المتجددة ومواكبة التزامات العراق في خطة التكيف الوطنية الحاصة بالتغيرات المناخية ".

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