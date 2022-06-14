إن بي سي: واشنطن ستعلن عن زيارة بايدن للسعودية الثلاثاء

2022/06/14 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت ثلاثة مصادر أميركية أن الولايات المتحدة ستعلن الثلاثاء، عن زيارة الرئيس جو بايدن، إلى السعودية منتصف الشهر القادم؛ لإجراء محادثات ثنائية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، بحسب قناة "إن بي سي".

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