ذي قار تعلن احالة أربعة مشاريع لطرق ستراتيجية

2022/06/14 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن احالة أربعة مشاريع لطرق ستراتيجية إلى المناقصة أمام الشركات الراغبة في تنفيذها.وقال معاون المحافظ لشؤون التخطيط غسان حسن الخفاجي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة التخطيط أحالت مشاريع الطرق الستراتيجية التي تربط قرى آل بوهان ، آل جاسم ، آل مسلم ، آل خليفة بمدن وأقضية […]

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