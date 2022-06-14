تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الركود

2022/06/14 | 10:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد مخاوف الركود والقيود الجديدة المحتملة لكوفيد -19 في الصين والتي يمكن أن تضعف الطلب مع استمرار شح المعروض في السوق.وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 120.65 دولارا للبرميل في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى […]

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