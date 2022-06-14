الزيدي: حزام العاصمة مؤمن رغم المحاولات الأميركية بإعادة تنشيط الإرهاب

2022/06/14 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عباس الزيدي، ان مناطق حزام العاصمة مؤمنة بالكامل من جميع القطعات العسكرية والأمنية، موضحا ان اميركا تحاول إعادة تنشيط عناصر الإرهاب ودعمها في بعض المناطق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الزيدي لـ /المعلومة/، ان “اميركا تدفع المجاميع الإرهابية باتجاه محاولة […]

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