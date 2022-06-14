صحة الكرخ: اجراء عملية نادرة لطفل بعمر 3 سنوات

2022/06/14 | 10:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة صحة الكرخ اليوم الثلاثاء، عن اجراء عملية جراحية نادرة تشخيص اختلاط جنس لطفل بعمر (3) اشهر في مستشفى الطفل المركزي التعليمي.وذكر بيان اعلام صحة الكرخ وتلقته ايرث نيوز، انه “اجرى فريق طبي متخصص جراحة اطفال في مستشفى الطفل المركزي التعليمي عملية جراحية نادرة تشخيص اختلاط جنس لطفل بعمر (3) اشهر […]

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